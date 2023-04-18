Появилось видео визита Путина в ЛНР и Херсонскую область
Российский лидер впервые посетил эти два новых российских региона.
Фото, видео: 5-tv.ru
Появилось видео визита президента России Владимира Путина Херсонской области и ЛНР. Глава страны посетил штаб группировки войск «Днепр» и штаб нацгвардии «Восток» в этих регионах.
В ходе поездки верховный главнокомандующий принял доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича, генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров об обстановке в зоне спецоперации.
Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи, а также передал им в дар копии иконы «Спас Нерукотворный», оригинал которой принадлежал «одному из наиболее успешных министров обороны российской армии XIX века» графу Дмитрию Милютину.
Рабочие поездки президента РФ Владимира Путина в штабы заранее не готовились, рассказали в пресс-службе Кремля.
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