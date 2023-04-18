Ботокс и старость не беда, если есть миллиарды: Шаляпин назвал идеал женщины

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 693

Прохор Шаляпин признался, что готов простить женщине ботокс и возраст за ее состояние

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Между тем певец был женат три раза, но пока так и не нашел свою любовь.

Прохор Шаляпин готов простить обеспеченной женщине нюансы во внешности. На что артист обращает внимание при знакомстве с потенциальной дамой сердца, он рассказал на форуме «Эстетическая медицина будущего. Тренды 2023».

По признанию Шаляпина, он готов с распростертыми объятиями принять женщину, которая злоупотребляет косметологическими процедурами.

«Мы и большие губы, и ботокс, и все что угодно переживем. Главное, чтобы был в семье достаток. Это самое важное. С этого надо начинать», — объяснил певец.

По признанию артиста, женским вниманием он не обделен, но к браку пока не готов.

«У меня одна, вторая, третья. Я сейчас пришел на премьеру, на меня три бывших навалились. И мне пришлось сбежать оттуда. Я, к сожалению, такой любвеобильный», — объясняет артист.

Шаляпин готов пересмотреть свои принципы в том случае, если встретит уж очень обеспеченную женщину.

«К успеху пока придешь, уже 90. Вот она красавица, выглядит на 90, зато миллиарды. А что же мне? Я с удовольствием смирюсь с этими небольшими недостатками в виде ботокса и лет», — поделился артист.

Ранее 5-tv.ru писал, как Прохор Шаляпин уменьшил важный орган из-за прихоти женщины.

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