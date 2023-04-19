На Манхэттене обрушилось здание парковки, есть пострадавшие

Десятки людей оказались в ловушке после того, как днем в Нью-Йорке обрушился верхний этаж парковки. Инцидент произошел на Энн-стрит, 57, между улицами Нассау и Уильям-стрит в нижнем Манхэттене. Рядом с многоэтажной парковкой находится здание мэрии и городская больница.

New York City rescue workers arrive on Ann Street minutes after garage collapse in Lower Manhattan. #NewYorkCity pic.twitter.com/ArYpG1eEAR — Erasmo Guerra (@erasmoguerra) April 18, 2023

По первоначальным сообщениям, есть данные о трех пострадавших, один из них получил травмы, несовместимые с жизнью, пишет NBC New York.

На месте работают спасатели, но они не могут попасть внутрь из-за угрозы обрушения. Под завалами все еще могут находиться люди.

По неподтвержденным данным, очевидцы перед обрушением слышали звук, похожий на взрыв.