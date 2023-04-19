На Манхэттене обрушилось здание парковки, есть пострадавшие

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 21

На месте уже работают спасатели, число пострадавших уточняется.

На Манхэттене обрушилось здание парковки, есть пострадавшие

Фото: Reuters / MIKE SEGAR

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Десятки людей оказались в ловушке после того, как днем в Нью-Йорке обрушился верхний этаж парковки. Инцидент произошел на Энн-стрит, 57, между улицами Нассау и Уильям-стрит в нижнем Манхэттене. Рядом с многоэтажной парковкой находится здание мэрии и городская больница.

По первоначальным сообщениям, есть данные о трех пострадавших, один из них получил травмы, несовместимые с жизнью, пишет NBC New York.

На месте работают спасатели, но они не могут попасть внутрь из-за угрозы обрушения. Под завалами все еще могут находиться люди.

По неподтвержденным данным, очевидцы перед обрушением слышали звук, похожий на взрыв.

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