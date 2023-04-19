«Целый конгломерат»: семью Джо Байдена обвинили в торговле людьми во всем мире

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Семью Джо Байдена обвинили в получении денежной выгоды от его президентства

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP; 5-tv.ru

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По словам республиканки Тейлор Грин, за родными президента США стоит целая сеть коррупционных фирм.

Семья президента США занималась торговлей людьми в разных точках мира. С таким скандальным заявлением выступила член Палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин.

Она утверждает, что за родными Джо Байдена стоит целая сеть коррупционных фирм.

«Я видела свидетельства торговли людьми. Речь идет о проституции не только в США, но и других странах. Это целый конгломерат подставных компаний, через которые денежные средства из-за рубежа шли на личные счета родственников Байдена, которые получали прямую выгоду от его нахождения у власти. Американский народ заслуживает знать больше о семье Байдена и преступлениях, в которые она была вовлечена», — заявила Тейлор Грин.

Чтобы сделать такие выводы республиканцы в Конгрессе изучили тысячи финансовых отчетов. Тейлор Грин подчеркнула, что политики намерены продолжить свое расследование. 

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