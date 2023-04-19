Российские военные отбили попытку атаки ВСУ на Запорожском направлении

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 450

Попытка ВСУ перейти в контрнаступление полностью провалилась.

Российские военные отбили попытку атаки ВСУ на Запорожском направлении

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

ВСУ 18 апреля совершили попытку атаки российских позиций на Запорожском направлении. Об этом сообщил источник 5-tv.ru с передовой.

Атака, по данным 5-tv.ru, была успешно отбита совместными силами пехоты и артиллерией. Украинские националисты отступили на исходные позицуии, понеся потери личного состава.

Тема:
Спецоперация
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