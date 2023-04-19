На все готовенькое: украинские беженки соблазняют мужей добрых британок

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 33

The Daily Mail: жительницы Великобритании пожаловались на украинских беженок, которые уводят их мужей

На все готовенькое: украинские беженки соблазняют мужей добрых британок

Фото: www.globallookpress.com / Ana Fernandez

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Появилась группа в соцсетях, где расстроенные женщины делятся пережитым горем.

Некоторые жительницы Великобритании теперь ненавидят украинок, ведь из беженок эти девушки превратились в разлучниц. Об этом сообщила британка Эмма Нисигаки, которая участвовала в программе «Дома для Украины» и помогала беженцам с жильем.

В беседе с The Daily Mail она отметила, что знакома с 17 женами, чьи супруги вступили в связь с украинскими беженками. Как только девушки вселялись в дома иностранцев, то начинали соблазнять главу семейства. Если мужчина поддавался, то в доме начинался скандал.

«Молодые женщины вскружили голову этим мужчинам, и их семьи были разрушены», — объяснила британка.

Теперь Нисигаки ведет группу в соцсетях, где люди делятся своим негативным опытом после общения с украинскими беженцами. Одна из участниц призналась, что ее муж тайно ходил на свидания с украинкой, а когда супруга потребовала показать их переписку, то изменщик сразу все удалил. Сейчас пара развелась, однако женщине очень больно вспоминать это.

Подобная ситуация произошла и с матерью двоих детей. Женщина не стала делиться подробностями случившегося, но призналась, что до сих пор не может «переварить ситуацию». Она выгнала супруга из дома и не хочет его видеть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как сбежавшие на Кипр украинцы взбесили поляков и попали в русский «котел».

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