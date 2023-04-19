«Не будет волшебного момента»: в Британии заявили о продолжении конфликта на Украине в 2024 году

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 57

Министр обороны Великобритании Уоллес: конфликт на Украине может продлиться до 2024 года

«Не будет волшебного момента»: в Британии заявили о продолжении конфликта на Украине в 2024 году

Фото: © РИА Новости / Андрей Эрштрем

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Министр Бен Уоллес дал понять, что российская сторона не покажет слабости на поле боя.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес предположил, что в 2024 году конфликт на территории Украины может продолжиться. Таким мнением министр поделился в интервью американской газете The New York Times.

По словам Уоллеса, он старается сохранять оптимистичную позицию и продолжает верить, что Киев сумеет продемонстрировать свою выносливость. Однако глава британского военного ведомства предложил вернуться в реальность.

«Я также думаю, что мы должны быть реалистами: не будет ни одного волшебного момента, когда Россия рухнет», — отметил он.

Собеседник издания также добавил, что он уверен в реализации весеннего контрнаступления ВСУ, которое усиленно анонсирует киевский режим. Вместе с тем он уточнил, что конфликт затянется и будет продолжаться в грядущем году.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад готовится к ответу России на контрнаступление ВСУ.

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