«Зимняя свежесть»: какой продукт стал самым подорожавшим в России за год

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 43

Росстат: жевательная резинка стала самым подорожавшим товаром в России

«Зимняя свежесть»: какой продукт стал самым подорожавшим в России за год

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Тем не менее россияне не особо расстроились. Оказалось, что спрос на данный продукт упал еще в прошлом году.

Жевательная резинка оказалась самым подорожавшим товаром в России с начала специальной военной операции на Украине. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Оказалось, все из-за антироссийских санкций. Дело в том, что в РФ основа для жевательной резинки не производится, а ее импорт из синтетических полимеров подпал под санкции.

Только в марте 2023 года средняя цена за баббл гам составляла 39 рублей, однако уже в феврале цена скакнула до 39,99 рубля за пачку. В итоге получается, что стоимость жвачки увеличилась на 22,3%, ведь еще в прошлом году ее можно было приобрести всего за 32 рубля.

Однако, судя по всему, россиян это не особо расстраивает. По данным Ipsos, большинство жителей городов РФ не покупают жевательную резинку, а в 2022 году доля потребителей данного продукта вообще снизилась.

Кстати, в марте 2023 года главными подорожавшими продуктами также стали маргарин, огурцы, зефир, печенье, сливочное мороженое, томатные консервы, пряники, репчатый лук и джем.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как россиян хотят отучить пить газировку.

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