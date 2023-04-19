ВС РФ пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр, нанеся удары из танков и артиллерии
Боевики не редко пытаются атаковать, но каждый раз получают серьезный ответ от российских военных.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru
Еще одну попытку наступления ВСУ пресекли наши военные. На этот раз украинские формирования пытались форсировать Днепр.
Подобные вылазки диверсионные группы делают регулярно, в основном на катерах. И каждый раз получают решительный отпор наших бойцов. По всему левобережью располагаются огневые точки. По противнику бьют из танков и артиллерии, и даже тяжелых огнеметных систем.
Под таким огнем попытки прорыва обороны практически невозможны.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
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