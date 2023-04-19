ВС РФ пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр, нанеся удары из танков и артиллерии

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Боевики не редко пытаются атаковать, но каждый раз получают серьезный ответ от российских военных.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Еще одну попытку наступления ВСУ пресекли наши военные. На этот раз украинские формирования пытались форсировать Днепр.

Подобные вылазки диверсионные группы делают регулярно, в основном на катерах. И каждый раз получают решительный отпор наших бойцов. По всему левобережью располагаются огневые точки. По противнику бьют из танков и артиллерии, и даже тяжелых огнеметных систем.

Под таким огнем попытки прорыва обороны практически невозможны.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Тема:
Спецоперация
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