Дожить до 100 лет: случайность или реальность?

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 34

Генетик Константин Крутовский рассказал о мутациях в организме человека, которые позволяют жить дольше

Дожить до 100 лет: случайность или реальность?

Фото: www.globallookpress.com / Damon Higgins

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Все мы хотим задержаться на этом свете как можно дольше. И есть шанс, что наука может помочь человечеству.

Долгожители по всему миру устанавливают рекорд за рекордом. И оказывается, в этом нет никакой мистики, а только чистая наука. О том, как можно обмануть время, рассказал изданию «Газета.Ru» научный работник Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН, генетик Константин Крутовский.

Мутационные изменения в организме повреждают гены репарационного механизма, поэтому он становится менее жизнеспособным, объяснил специалист. С возрастом такие мутации увеличиваются и накапливаются в теле человека. В редких случаях бывает, что изменения генома не затрагивают важные участки генетического материала, и вот тогда человек может прожить дольше обычного.

Чтобы доказать эту теорию, исследователь привел в пример изученный генетический код Хендрике ван Андель-Шиппер, которая смогла прожить 115 лет. После смерти она завещала свое тело для науки. Ученые обнаружили в ее лейкоцитах 450 различных мутаций. Самое интересное, что ни одна из них не была серьезной.

«Ей фактически повезло, ведь на протяжении всей жизни у нее не было губительных мутаций», — считает Крутовский.

Российский генетик отмечает, что жизненный цикл долгожительницы — это пример случайного распределения мутаций в отдельные области генома. В будущем повезти может большему числу людей на планете. Но даже с развитием технологий по изменению мутаций в организме человека увеличить продолжительность жизни можно будет не больше, чем на 120 лет.

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