Путин провел совещание с правительством о развитии новых регионов: самое главное

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Путин поручил исправить ситуацию с затором транспорта на пропускных пунктах ЛНР

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

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Российский президент рассказал о впечатлениях от поездок в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику.

Президент сегодня впервые рассказал о своем недавнем визите в новые регионы России. Произошло это на заседании правительства, где обсуждалось как раз их развитие. Обратил президент внимание и на сельское хозяйство. И призвал Минсельхоз оказывать поддержку прежде всего местным аграриям в новых субъектах РФ.

То, что лично увидел Владимир Путин в новых регионах, ему понравилось не очень. Прежде всего, качество дорог и гигантские очереди из машин. Какой выход будут искать министры из этой ситуации — расскажет корреспондент «Известий» Георгий Гривенный.

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