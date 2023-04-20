Благими намерениями… 80 человек погибли в давке за деньгами в Йемене

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В Йемене почти 100 человек погибли в давке за деньгами от местного предпринимателя

Фото, видео: Reuters / KHALED ABDULLAH; 5-tv.ru

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Попытка помочь согражданам обернулась катастрофой.

Восемьдесят человек стали жертвами крупной давки в Йемене. Сотни граждан собрались около центра для нуждающихся, чтобы получить финансовую помощь от местного предпринимателя, но в какой-то момент поток людей стал неуправляемым - из-за тесноты стало сложно дышать. В результате люди начали падать в обморок, многие пытались звать на помощь.

Всего пострадали около двухсот человек. Состояние многих оценивается, как тяжелое. Врачи продолжают бороться за их жизни.

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