Лимит по семейной ипотеке хотят удвоить в российских городах-миллионниках

Эфирная новость 27

Сегодня такой кредит можно взять только с лимитом в шесть миллионов рублей.

Фото, видео: Валерий Шарифулин/ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В городах-миллионниках предлагают удвоить лимит по семейной ипотеке. Обращение в Минстрой РФ направил профильный комитет Госдумы, сообщают «Известия».

Максимальная сумма кредита под 6% в крупных городах дойдет до 12 миллионов рублей. Сегодня такую ипотеку выдают только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, в остальных регионах лимит составляет шесть миллионов. Зачастую, семьям с детьми этой суммы на покупку квартиры не хватает.

За последний год цены на новостройки заметно выросли. Квадратный метр жилья в крупных городах подорожал более чем на 15%. По словам экспертов, новая мера даст людям возможность приобрести более просторное квартиры.

+16° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 29%
81.65
0.05 89.37
-0.20
Умный стоит, а дурак бежит: китайский совет дня на четверг, 20 апреля

Последние новости

14:56
«Хотят изгадить главный праздник России»: зачем Столтенберг спешно прибыл в Киев
14:50
Чем богаты: Петербург вошел в список городов с самыми состоятельными людьми
14:43
Принятый за космический болид под Киевом спутник НАСА сошел с орбиты
14:40
Будут ли вводить дополнительные меры из-за нового подвида COVID-19
14:28
Лимит по семейной ипотеке хотят удвоить в российских городах-миллионниках
14:15
«Потусуйся со мной»: Джо Байден перешел на молодежный сленг на встрече с профсоюзами

Сейчас читают

Я ей не наливала: Алена Блин рассказала про закулисье скандального интервью Ани Лорак
В Госдуме предложили давать мамам бесплатных нянь от государстваа
Возрождение Речи Посполитой: губительный путь для Польши
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео