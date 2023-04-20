Лимит по семейной ипотеке хотят удвоить в российских городах-миллионниках

В городах-миллионниках предлагают удвоить лимит по семейной ипотеке. Обращение в Минстрой РФ направил профильный комитет Госдумы, сообщают «Известия».

Максимальная сумма кредита под 6% в крупных городах дойдет до 12 миллионов рублей. Сегодня такую ипотеку выдают только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, в остальных регионах лимит составляет шесть миллионов. Зачастую, семьям с детьми этой суммы на покупку квартиры не хватает.

За последний год цены на новостройки заметно выросли. Квадратный метр жилья в крупных городах подорожал более чем на 15%. По словам экспертов, новая мера даст людям возможность приобрести более просторное квартиры.