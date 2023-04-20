Ягода с секретом: в российской клубнике обнаружили превышение антибиотиков в 20 раз
Россельхознадзор выявил в клубнике 20-кратное превышение уровня антибиотиков
Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru
При этом, как отмечают специалисты, само по себе присутствие таких веществ в продукте не запрещено.
Норма содержания антибиотиков в российской клубнике превышена в 20 раз. С начала года Россельхознадзор выявил сотни случаев подобных нарушений, причем как в отечественной продукции, так и в импортной.
Само по себе присутствие таких веществ не запрещено, оно поддерживает сохранность плодов. Однако превышение норм приводит не только к выработке иммунитета к антибиотикам, но и к серьезным аллергическим реакциям. Медики рекомендуют не покупать клубнику у уличных торговцев, для этого лучше пойти в проверенный магазин.
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