В России из аптек и больниц начали отзывать препарат «Преднизолон» из Индии
Вероятная причина изъятия — нарушения при хранении или транспортировке.
Фото, видео: www.globallookpress.com / john cummings; 5-tv.ru
В московских больницах началась отзывная кампания. Медучреждения должны вернуть дистрибьютору три серии гормонального препарата «Преднизолон», которым лечатся несколько тяжелых заболеваний.
По данным «Известий», более 40 тысяч упаковок, которые произвели в Индии, оказались бракованными. В лекарстве обнаружили так называемые «механические включения».
Среди них может быть выпадение осадка, изменение цвета жидкости и наличие инородных элементов, например, стекла. Специалисты считают, что препарат скорее всего неправильно перевозили или хранили. Любые инородные тела в инъекциях недопустимы.
«Преднизолон» — весьма востребованный препарат. Гормон используют при аллергии, бронхиальной астме и заболеваниях кожи.
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