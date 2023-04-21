В России из аптек и больниц начали отзывать препарат «Преднизолон» из Индии

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Вероятная причина изъятия — нарушения при хранении или транспортировке.

Фото, видео: www.globallookpress.com / john cummings; 5-tv.ru

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В московских больницах началась отзывная кампания. Медучреждения должны вернуть дистрибьютору три серии гормонального препарата «Преднизолон», которым лечатся несколько тяжелых заболеваний.

По данным «Известий», более 40 тысяч упаковок, которые произвели в Индии, оказались бракованными. В лекарстве обнаружили так называемые «механические включения».

Среди них может быть выпадение осадка, изменение цвета жидкости и наличие инородных элементов, например, стекла. Специалисты считают, что препарат скорее всего неправильно перевозили или хранили. Любые инородные тела в инъекциях недопустимы.

«Преднизолон» — весьма востребованный препарат. Гормон используют при аллергии, бронхиальной астме и заболеваниях кожи.

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