Момент взрыва на перекрестке в Белгороде попал на видео

Произошедшее поздно вечером зафиксировали сразу несколько камер видеонаблюдения. Одна из них была расположена прямо на пересечении дорог.

Число пострадавших в результате взрыва на одном из перекрестков Белгорода вечером 20 апреля возросло до трех. Об этом в он сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.

«Трое пострадало, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, жизни ничего не угрожает», — пояснил глава региона, добавив, что необходимая помощь оказывается в полном объеме.

Еще одной пожилой женщине стало плохо с давлением. Ее госпитализировали.

После ЧП было принято решение расселить пострадавший от детонации девятиэтажный дом. Ряд жильцов поехали к родственникам, остальных поселили в местной гостинице. Оценкой состояния дома будет проводить специальная комиссия.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, на одной из центральных улиц города произошел взрыв. На месте образовалась воронка радиусом около 20 метров. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что при выполнении полета у Су-34 произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.