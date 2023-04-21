«Смерть для села»: Украину обвинили в разорении польских фермеров

Кому все-таки удалось продать зерно, пришлось сильно снизить цену.

Власти Польши опоздали со своим решением о запрете импорта украинского зерна. Об этом заявила журналистка Анна Орловская в материале для Fakt.

По ее словам, местные фермеры уже оказались на грани разорения и у них не осталось никаких шансов продать свое зерно, в огромном количестве оставшееся на складах из-за «плохой технической украинской сельхозпродукции», которая заполнила весь рынок.

Она также добавила, что тем, кому все-таки удалось продать зерно, пришлось сильно снизить цену.

«Для села это означает смерть, а смерть села — беды для города», — говорится в сообщении журналистки.

Сейчас местные фермеры просто хотят, чтобы их оставили в покое и дали нормально жить и работать.

До этого Варшава официально запретила поставки зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Киева. К ней присоединились Венгрия, Болгария и Словакия. При этом, экс-премьер страны Ярослав Качиньский заявил, что Варшава остается «неизменными друзьями и союзниками» Киева.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Польша призвала запретить импорт фруктов, яиц и меда из Украины.