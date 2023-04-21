«Только выгодную политику»: в Госдуме назвали цели председательства России в ООН

Российская сторона намерена выносить на заседаниях неудобные вопросы, которые Запад скрывает от мирового сообщества.

Вашингтон активно использует Организацию Объединенных Наций (ООН) для продвижения личных взглядов и интересов. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик считает, что Россия как член Совета безопасности (СБ) должна использовать свою роль и выносить на рассмотрение важные темы, пишет URA.RU.

В период председательства РФ может столкнуться с нападками со стороны западных стран, но это не повод отказываться от участия в заседаниях. Америка, которая полностью контролирует и управляет ООН, словно марионеткой, не должна забывать, что наша страна является постоянным членом СБ ООН. Дмитрий Белик считает, что забыть про этот факт просто невозможно.

«Под влиянием Запада ООН утратила политический плюрализм и универсальность и превратилась в площадку, на которой США и их союзники стараются проводить только им выгодную политику и сводить счеты, преследуя свои интересы. Если этому не противостоять, то ООН рискует превратиться в карманное образование, следующее командам из Вашингтона, которые лицемерно преподносятся как мнение мирового сообщества», — отмечает политик.

Член комитета Госдумы подчеркнул, что независимо от мнения западных стран Россия будет выносить на повестку важные вопросы. Они могут касаться ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Реакция США и других недружественных стран может быть негативной. Ведь именно это они предпочитают умалчивать.

Недавно Америка начала выдавать визы российской делегации для участия в заседании Совета безопасности ООН. Изначально в этой услуге нашей стране было отказано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что союзники США в Совбезе ООН сочли Россию предвзятой в ситуации вокруг «Северного потока».