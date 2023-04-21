Котел в Артемовске: как ВС РФ удалось окружить группировку ВСУ в городе

В настоящее время российские штурмовики удерживают занятые позиции.

Группировка ВСУ попала в окружение в Артемовске, он же Бахмут. Взять украинских военных в котел российским бойцам удалось, перекрыв дорогу на Часов Яр, по которой шло снабжение противника.

Несмотря на контратаки, наши штурмовики стойко удерживают занятые позиции и продвигаются вперед, выбивая ВСУ из города.

Специальная военная операция продолжается 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил об оказании военной помощи ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Главы самопровозглашенных республик попросили поддержки у России в связи с участившимися обстрелами со стороны Украины. Российская армия продолжает защищать мирное население Донбасса и добивается денацификации Украины.