Котел в Артемовске: как ВС РФ удалось окружить группировку ВСУ в городе
ВС РФ взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске
Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru
В настоящее время российские штурмовики удерживают занятые позиции.
Группировка ВСУ попала в окружение в Артемовске, он же Бахмут. Взять украинских военных в котел российским бойцам удалось, перекрыв дорогу на Часов Яр, по которой шло снабжение противника.
Несмотря на контратаки, наши штурмовики стойко удерживают занятые позиции и продвигаются вперед, выбивая ВСУ из города.
Специальная военная операция продолжается 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил об оказании военной помощи ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Главы самопровозглашенных республик попросили поддержки у России в связи с участившимися обстрелами со стороны Украины. Российская армия продолжает защищать мирное население Донбасса и добивается денацификации Украины.
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