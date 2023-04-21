Жители Петербурга скупают амбарные замки для защиты своих крыш от туристов

В Петербурге растет спрос на амбарные замки. Их покупают жители центральных улиц города. Таким образом они пытаются защитить чердаки и крыши своих домов от туристов. С того момента, как в северной столице потеплело, непрошенные гости, кажется, готовы на все ради красивых видов. Часто с риском для жизни. Ведь многие такие экскурсии вне закона. Корреспондент «Известий» Александр Тарасенко расскажет подробнее.

Это наш экскурсовод Элеонора. Не успели поздороваться, а девушка сразу огорошила неожиданным заявлением.

«Сейчас попробуем подняться на крышу, у нас там приезжает Филипп Киркоров снимать клип, я даже не знаю, удастся нам туда подняться или нет», — заявила она.

Как мы узнали позже, эту байку гиды рассказывали всем клиентам, видимо, чтобы подогреть интерес. Деньги с нас взяли вперед — три тысячи рублей за два билета.

Дверь парадной открыли своим ключом. Их у Элеоноры оказалась целая связка. Потом — лестница, чердак и вот она — крыша дома. Весь Невский как на ладони.

«Находимся на самой высокой точке на нашем маршруте — 27 метров. Это, насколько возможно, самая высокая из тех, что есть на крышах», —рассказывает девушка.

Никакой страховки нам не предложили. Наступать на металлическую кровлю было боязно.

«Тут скатиться нельзя вниз по этим штукам?» — поинтересовался корреспондент.

«Даже если скатитесь, здесь заборчик, ноги ставим не так, а вот так, и мы уже не скользим», — проинспектировала Элеонора.

Опасный эксперимент закончился без падений. И вот мы уже рассказываем руферам о том, кто мы такие. Узнав, что клиенты — репортеры, Элеонора поспешила ретироваться.

«Просто так на Невский проспект гулять никто бы не выпустил. Тем более с экскурсиями. Город знает», — заявила девушка.

А вот пенсионерке Марине Спилковой уже семь последних лет не до смеха.

«Они ломают кодовые замки, спиливают здесь замки, так и проникают. Грохот такой, я вот на последнем этаже, и ужасный грохот стоит, боюсь, что крыши потекут, а они и так текли, мне в прошлом году ремонт делали», — объясняет местная жительница.

Максимальное наказание за такие экскурсии — 500 рублей административного штрафа. Несколько лет назад его хотели увеличить десятикратно, но все осталось без изменений.

«Как только человек срывается с этой крыши, никто ни за что не отвечает. Сам сорвался — сам дурак. Я думаю, что это будет продолжаться очень долго в связи с тем, что кто-то боится принять ответственность», — прокомментировал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев.

Жителям Невского остается терпеть. Как минимум до осени, когда и поток туристов спадет, а крыши покроются снегом и наледью.