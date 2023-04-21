В России восстанавливается популяция снежного барса

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Специалисты считают, что основная задача — сохранение мест обитания хищников.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Borisov; 5-tv.ru

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Популяция снежного барса в Республике Алтай постепенно восстанавливается, об этом сообщил директор национального парка «Сайгюлемский» Денис Маликов по итогам выездного заседания секции экспертов по сохранению снежного барса.

В настоящий момент в РФ насчитывается 70-90 особей, а в Республике Алтай — 45-50. Самым главным фактором, который помогает сохранить популяцию краснокнижных хищников, Маликов назвал системную охрану мест их обитания.

«Он самый трудный, самый долго растянутый во времени, но это единственный вариант, чтобы сохранить редкие виды. Он даст результаты в дальнейшем, он их уже дает», — отметил директор национального парка.

Также Маликов выступил против изъятия снежных барсов из дикой природы для того, чтобы разводить их в специальных центрах. Более действенными способами он назвал искусственное оплодотворение и завоз диких зверей из других стран по специальным программам.

Выездное заседание состоялось в Горно-Алтайске 21 апреля при поддержке Ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса Алтай-Ирбис». Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма» Национального проекта «Экология».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ученые подсчитали снежных барсов на Алтае.

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