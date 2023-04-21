Актер Антон Шагин прочел стихи будущим бойцам: «Не мог остаться в стороне»

Тем самым звезда «Стиляг» решил поддержать будущих защитников Родины, которые, наверняка, волнуются и переживают не меньше близких.

Звезда «Стиляг» Антон Шагин поддержал москвичей, решивших отправиться в зону спецоперации. Актер побывал в пункте отбора на военную службу по контракту. Там он пообщался с будущими защитниками Родины, поблагодарил их за серьезное решение и прочитал свои стихи.

«Приехал абсолютно по доброй воле, бескорыстно, пожелать и поддержать наших бойцов, наших защитников, наших воинов. Не мог и не хотел остаться в стороне. Чтобы хотя бы чуть-чуть скрасить и отвлечь их от этого утомительного дела, ожидания, я решил почитать свои стихи, поговорить, увидеться, сфотографироваться, пожелать им возвращения, разумеется, с победой для нас всех», — процитировало слова Шагина KP.RU.

Сотрудники пункта провели для знаменитости экскурсию по зданию, после которого Шагин отметил высокую организацию работы и профессиональный подход специалистов.

К слову, пункт отбора на военную службу открылся в начале апреля. Менее чем за три недели, там побывало немало знаменитостей: телеведущие Владимир Соловьев и Юлия Барановская, актриса Ирина Апексимова, Алена Яковлева, певица Ирина Дубцова, певец Олег Газманов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Антон Шагин отнесся к желанию родного брата отправиться добровольцев в Донбасс.