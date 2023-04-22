Провалились: ВСУ не удалось перейти в наступление на четырех направлениях
Пушилин: ВС РФ сорвали попытки ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
Российским солдатам в сложных условиях пришлось отражать контрнаступления, но они в очередной раз доказали силу, мужество и отвагу.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) малыми группами предприняли неудачные попытки наступления на четырех направлениях, сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире федерального канала.
«Нашим подразделениям приходилось в непростых условиях отражать эти контрнаступления, но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из наших позиций. Но это ценой очень серьезных усилий», — сказал Пушилин.
Кроме этого, на вопрос о конкретных направлениях наступления боевиков, о которых киевских режим заявляет уже не первый месяц, он ответить не смог, так как поступает слишком большое количество информации, которая не всегда реальна и достоверна. Также он прокомментировал регулярные жалобы ВСУ, якобы им не хватает снарядов. Пушилин уверен, что киевский режим вполне мог их накапливать.
«Здесь не стоит себя успокаивать, что у них все плохо. Все там есть. <…> Очень большое количество артиллерийских снарядов было использовано при данных попытках прощупать разведкой, разведбоем возможности сил РФ», — подчеркнул врио главы ДНР.
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