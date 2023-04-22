В Люберцах горит цех по утилизации отходов
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Густой черный дым закрыл горизонт в подмосковных Люберцах.
Фото: © РИА Новости
В подмосковных Люберцах горит цех по утилизации пластика и резины, сообщает МЧС. Пожарным удалось локализовать пожар на площади 1,5 тысяч квадратных метров в районе 6 часов утра. Угрозы распространения огня нет.
Сведений о пострадавших пока нет.
Информация уточняется.
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