В Люберцах горит цех по утилизации отходов

В подмосковных Люберцах горит цех по утилизации пластика и резины, сообщает МЧС. Пожарным удалось локализовать пожар на площади 1,5 тысяч квадратных метров в районе 6 часов утра. Угрозы распространения огня нет.

Сведений о пострадавших пока нет.

Информация уточняется.