В Люберцах горит цех по утилизации отходов

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 83

Густой черный дым закрыл горизонт в подмосковных Люберцах.

В Люберцах горит цех по утилизации отходов

Фото: © РИА Новости

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В подмосковных Люберцах горит цех по утилизации пластика и резины, сообщает МЧС. Пожарным удалось локализовать пожар на площади 1,5 тысяч квадратных метров в районе 6 часов утра. Угрозы распространения огня нет.

Сведений о пострадавших пока нет.

Информация уточняется.

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