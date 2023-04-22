«Бросают оружие»: в рядах ВСУ в Часовом Яре и Константиновке начались бунты

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 137

Пригожин: среди солдат ВСУ в Часовом Яре и Константиновке начались бунты

«Бросают оружие»: в рядах ВСУ в Часовом Яре и Константиновке начались бунты

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Все больше военных Украины перестают верить властям.

В рядах боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) начались серьезные бунты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин.

По его словам, в Часовом Яре и Константиновке военные бросают оружие и уезжают.

«Дайте им возможность пожить еще, не убивайте тысячи и десятки тысяч украинцев своими руками», — обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому Пригожин.

До этого в Запорожье, находящемся под контролем киевского режима, назревало недовольство действиями украинских властей. Там резко увеличилось число случаев неповиновения властям. Известно о более десятка стычек теробороновцев с боевиками ВСУ, после которых запорожцы переходили на сторону российской армии.

Специальная военная операция продолжается 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил об оказании военной помощи ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Главы самопровозглашенных республик попросили поддержки у России в связи с участившимися обстрелами со стороны Украины. Российская армия продолжает защищать мирное население Донбасса и добивается денацификации Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ.

Тема:
Спецоперация
22 апр
Украинские диверсанты устроили взрыв в локомотивном депо Мелитополя
22 апр
Российские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ
22 апр
Экипаж российского танка обратил боевиков ВСУ в бегство
22 апр
Блеск серебряных крыльев: лучшее видео из зоны СВО за день
22 апр
ВСУ бросают много оружия и боеприпасов при бегстве из Артемовска
22 апр
Российская авиация уничтожила склад ВСУ с 600 снарядами в районе Сергеевки
22 апр
С 1 июня в России откроются региональные отделения фонда «Защитники Отечества»
22 апр
Провалились: ВСУ не удалось перейти в наступление на четырех направлениях
22 апр
Стало известно, где в зоне СВО служил сын Дмитрия Пескова
21 апр
Актер Антон Шагин прочел стихи будущим бойцам: «Не мог остаться в стороне»
+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
81.49
-0.13 89.35
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:22
«Была под микроскопом»: Толкалина о запретах в семье Михалковых-Кончаловских
20:06
Умерла пропавшая несколько лет назад сестра Нонны Мордюковой
19:51
Первые кадры уничтожения авиабомбы в Белгороде
19:37
Больше не скрывает: Юлия Ефременкова раскрыла имена близнецов
19:23
«Бросают оружие»: в рядах ВСУ в Часовом Яре и Константиновке начались бунты
19:04
«Пришло время»: дочь певицы Славы начинает приводить себя в форму после родов

Сейчас читают

«Многие уже поняли трагичность своего положения»: Михалков об уехавших звездах
Ветеран разведки заявил о безвыходной ситуации для ВСУ
Яна Чурикова призналась в сложностях с организацией концерта «фабрикантов»
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео