«Деньги любой ценой»: рэпера SCALLY MILANO заподозрили в пропаганде наркотиков

Соответствующее обращение от Лиги безопасного интернета уже направлено в правоохранительные органы.

Директор Лиги безопасного интернета (ЛБИ), член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в Telegram-канале обратила внимание на творчество рэпера SCALLY MILANO, концерт которого в Петербурге был отменен по непонятным причинам. Неофициально сообщали о несовершеннолетней, которой стало плохо от передозировки наркотиков (а кто-то говорил, что девочка вообще умерла), но эта информация не подтвердилась. А вот то, что силовые структуры проводили рейд на наркотики в заведении — это подтвердил источник 5-tv.ru.

Вероятно, правоохранительные органы заинтересовались мероприятием неспроста. По информации корреспондента 78.ru, на концерте оказались подростки младше 16 лет, хотя возрастной ценз у выступления — 16+. Да и тексты исполнителя просто изобилуют любопытными подробностями, как подметила Мизулина.

«Мы обращались в правоохранительные органы по поводу пропаганды употребления запрещенных веществ в песнях исполнителя. Если информация СМИ достоверная, то исполнителя нужно привлекать к ответственности за склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков (статья 230 Уголовного кодекса России). <…> Деньги любой ценой, здоровье детей не в счет», — заметила директор ЛБИ.

В соцсетях Мизулина выложила примеры текстов рэпера: они изобилуют описаниями «звездной жизни», которая включает в себя алкоголь, наркотики и беспорядочные половые связи. Общественный деятель обвинила знаменитость в безответственности, потому что популярность его песен делает запрещенные вещества трендом среди молодежи.

Затем Екатерина Мизулина обратилась к родителям детей подростков и призвала их тщательнее следить за тем, что нравится их детям.

«Я не предлагаю ходить с детьми на концерты под ручку. Им это вряд ли понравится. Я лишь предлагаю обратить внимание на интересы детей, больше с ними общаться, интересоваться их жизнью, обсуждать, строить доверительные отношения», — написала директор ЛБИ.

Мизулина заключила, что простое общение с детьми и внимание к их интересам может предотвратить много бед, в частности — уберечь ребенка от наркотиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему отменили концерт SCALLY MILANO в Петербурге.