Охота без итога: бывают ли акции и скидки в магазинах честными?

Желтые ценники — это обыкновенная манипуляция на фоне потребительского спроса?

Зачастую магазины пытаются купить внимание людей приятными акциями. Бывают ли желтые ценники честными? И есть ли возможность того, что цена выставляется без накруток перед тем, как дать большую скидку? Об этом 5-tv.ru спросил у маркетолога Елены Полисадовой.

Как выяснилось, акции в магазинах действительно не всегда сулят выгоду. Эксперт отметила, что, во-первых, невозможно держать в голове абсолютно все цены на товары в корзине, и ритейлеры этим пользуются, меняя цены минимально. Другой вариант — ничего не делать вовсе: просто переклеить ценники в формате «было/стало».

Во-вторых, при покупке хорошая цена может обусловлена тем, что у товара заканчивается срок годности или он уже просрочен.

«Если не обращать на это внимание, то могут случиться неприятности», — отмечает маркетолог.

В случае с техническими товарами могут быть нарушения условий хранения, или же техника может являться выставочным экземпляром, что скажется на сроке эксплуатации.

Маркетплейсы постоянно играются с ценами, уверяет специалист. Их акции и скидки весьма накрученные, так как при загрузке товара, сейлеры обязаны указать скидочную цену. Независимо от того, хотят они этого или нет.

«Если нарисованных скидок не будет, их товар не будет появляться в выдаче при поисковых запросах. Те же правила действуют и на глобальных акциях, „Черная пятница“, ликвидация и прочее. В общем и целом, они просто переклеивают цены», — объясняет Полисадова.

Маркетолог утверждает, что честных акций практически нет. Реальное снижение цены возможно только в случае, когда предложение превышает спрос.

То есть это случается, когда на складах скапливается большое количество товаров, а производство само по себе не останавливается. Тогда продавец реально снижает цены, чтобы как можно быстрее сбыть товар. Такой вариант развития событий случается крайне редко. Сейчас это можно наблюдать с некоторыми кормами для животных.

Подводя итог, Елена Полисадова сделала вывод: в основном любые скидки и акции — это обыкновенная манипуляция на фоне потребительского спроса. Если есть желание действительно сэкономить, то нужно не гоняться за скидками, а подбирать места, где на ряд товаров добавочная стоимость будет объективно ниже.

«Например, мясо лучше брать на рынке, а рыбу заказывать у специализированных поставщиков. Крупы, сахар, мука приобретаются большими партиями в магазинах-дискаунторах», — советует эксперт.

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