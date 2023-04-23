Лавров о ситуации с невыдачей американских виз российским журналистам: «Не забудем, не простим»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 19

Делегации РФ пришлось отправится в командировку без представителей СМИ.

Лавров о ситуации с невыдачей американских виз российским журналистам: «Не забудем, не простим»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с невыдачей американских виз российским журналистам в связи с рабочей необходимостью. Дипломат отметил, что этот инцидент не останется без ответа.

«Думал, что все будет иначе. Но я ошибался. Страна, которая себя называет самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой, струсила, сделала глупость и показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова, доступе к информации и так далее», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что делегации в связи с этим фактором придется чуть больше работать, проявлять больше энергии и прикладывать больше сил, чтобы донести правду до мирового сообщества. Лавров посоветовал следить за всеми новостями из США на официальных ресурсах ведомства.

«Я убежден, что к ней (к информации при таких условиях — Прим. ред.) будет проявлен больший интерес во всем мире, чем к такой якобы отслеживаемой информацией, которую спускают на головы своим зрителям, слушателям, читателям наши западные коллеги. Ну и самое главное: будьте уверены — не забудем, не простим», — пояснил Сергей Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США отказывались выдавать визу Сергею Лаврову на фоне всевозможных спекуляций.

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