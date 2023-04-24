Губернатор Севастополя Развозжаев сообщил об отражении атаки дронов

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Все службы находятся в состоянии боевой готовности.

Губернатор Севастополя Развозжаев сообщил об отражении атаки дронов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Была предпринята попытка атаки на Севастополь, об этом в Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развозжаев. Попытка атаки надводными дронами была совершена после 3:30 по местному времени.

«По ситуации на сейчас: один дрон надводный уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены», — пояснил градоначальник.

Губернатор добавил, что в настоящий момент все стихло, но все силы и службы находятся в состоянии полной готовности.

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Губернатор Севастополя Развозжаев сообщил об отражении атаки дронов

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