Губернатор Севастополя Развозжаев сообщил об отражении атаки дронов

Была предпринята попытка атаки на Севастополь, об этом в Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развозжаев. Попытка атаки надводными дронами была совершена после 3:30 по местному времени.

«По ситуации на сейчас: один дрон надводный уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены», — пояснил градоначальник.

Губернатор добавил, что в настоящий момент все стихло, но все силы и службы находятся в состоянии полной готовности.