Несмотря на масштаб личности, он скромен: SHAMAN о Сергее Полунине

Долгое время артисты общались исключительно на «Вы».

SHAMAN любит скромных людей. О первом впечатлении от знакомства с артистом балета Сергеем Полуниным певец рассказал автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко.

«Несмотря на то что это мировая звезда балета, мировая величина. <…> Он застенчивый, он подбирает слова», — поделился музыкант.

По признанию SHAMAN, качества, свойственные Сергею Полунину, характерны и для него. Первое время они общались исключительно на «Вы», и лишь через несколько месяцев артисты перешли на «ты». Это постепенное преодоление рубежа в общении стало особо трепетным для музыканта.

«Для меня очень важны отношения, которые в процессе развития», — объяснил певец.

Артист балета принял участие в концерте SHAMAN, который состоялся в столичном «Крокус Сити Холле», где станцевал под песню «Встанем».

«Мне это было безумно приятно, что он откликнулся, согласился. Я думаю, что наша дружба будет продолжаться и развиваться. И мы еще не обо всем сказали, о чем хотели. Я думаю, что нужно будет ждать каких-то сюрпризов от нас», — заключил музыкант.

Еще больше о том, как снимался клип «Моя Россия», важности быть русским и не завидовать Западу, какой сюрприз преподнес Ярослав Дронов бабушке к 75-летию, а также, что главное SHAMAN и Сергей Полунин ценят друг в друге и что поколения узнают о певце через тысячу лет. Смотрите подробнее в видеоверсии документального проекта «SHAMAN. Концерт двух столиц» на сайте 5-tv.ru.