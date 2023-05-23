Несмотря на масштаб личности, он скромен: SHAMAN о Сергее Полунине

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 28 0

SHAMAN считает звезду мирового балета Сергея Полунина скромным человеком

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Долгое время артисты общались исключительно на «Вы».

SHAMAN любит скромных людей. О первом впечатлении от знакомства с артистом балета Сергеем Полуниным певец рассказал автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко.

«Несмотря на то что это мировая звезда балета, мировая величина. <…> Он застенчивый, он подбирает слова», — поделился музыкант.

По признанию SHAMAN, качества, свойственные Сергею Полунину, характерны и для него. Первое время они общались исключительно на «Вы», и лишь через несколько месяцев артисты перешли на «ты». Это постепенное преодоление рубежа в общении стало особо трепетным для музыканта.

«Для меня очень важны отношения, которые в процессе развития», — объяснил певец.

Артист балета принял участие в концерте SHAMAN, который состоялся в столичном «Крокус Сити Холле», где станцевал под песню «Встанем».

«Мне это было безумно приятно, что он откликнулся, согласился. Я думаю, что наша дружба будет продолжаться и развиваться. И мы еще не обо всем сказали, о чем хотели. Я думаю, что нужно будет ждать каких-то сюрпризов от нас», — заключил музыкант.

Еще больше о том, как снимался клип «Моя Россия», важности быть русским и не завидовать Западу, какой сюрприз преподнес Ярослав Дронов бабушке к 75-летию, а также, что главное SHAMAN и Сергей Полунин ценят друг в друге и что поколения узнают о певце через тысячу лет. Смотрите подробнее в видеоверсии документального проекта «SHAMAN. Концерт двух столиц» на сайте 5-tv.ru.

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
79.94
0.03 86.50
0.22
Всему свое время: китайский совет дня на вторник, 23 мая

Последние новости

12:17
«Россия все переживет!» — Татьяна Васильева о будущем страны и русофобии Германии
12:11
Несмотря на масштаб личности, он скромен: SHAMAN о Сергее Полунине
12:06
Ход действий не изменит: в США высказались о поставках F-16 на Украину
12:02
Зачем ты это сделал? Как школьник из Волгоградской области объяснил попытку зарезать девушку
11:50
Курорты станут доступнее: Россия и Вьетнам возобновят авиасообщение
11:40
Вертолет МЧС совершил аварийную посадку в аэропорту Магадана

Сейчас читают

Перенесла удар: старшая сестра выхаживает Диану Гурцкая перед похоронами мужа
Американист Рогулев: республиканцы бьют по слабым местам в политике Байдена
Кому выгодна смерть Залужного и зачем его было «прятаться»?
«Двух мальчиков и девочку»: Прохор Шаляпин захотел детей от трех разных женщин

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023