День выплат и наград! Китайский совет дня на вторник, 25 апреля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 20

Сегодня энергии покажут свою щедрость тем, кто усердно трудился в последнее время.

День выплат и наград! Китайский совет дня на вторник, 25 апреля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 25 апреля?

Во вторник можно будет рассчитывать на получение результатов от того, чем вы занимались в последнее время. Готовьтесь принимать гонорары, выплаты по счетам, награды и благодарности от начальства.

Совет дня: если вы ищете поддержку кого-то влиятельного или собираете деньги на важный проект, обязательно устройте во вторник встречу с потенциальным покровителем или меценатом. Дела должны пойти на лад.

Предостережение дня: вторник не предназначен для походов по врачам и оформления кредитов. Процессы могут существенно затянуться.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

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День выплат и наград! Китайский совет дня на вторник, 25 апреля

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