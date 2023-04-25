Неспроста: Польша провела учения по отражению нападения Германии
Глава СВР Нарышкин: Польша провела учения по отражению нападения Германии
Фото, видео: 5-tv.ru
В Варшаве давно мечтают об оккупации территорий Украины. Сейчас поляки начали подготовку к возможному противостоянию с ЕС.
Польша спит и видит, как забирает себе обратно свои так называемые Восточные Кресы — это Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области Украины. Более того, страна даже готовится к возможной конфронтации с ЕС. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
Он отметил, что в Польше усиливаются антигерманские настроения — армия даже провела учения по отражению атаки с запада. По сценарию, Бундесвер пытался вернуть себе территории, отошедшие полякам по итогам Второй мировой войны.
Варшава окончательно испортила отношения с Берлином, когда потребовала от немцев 1,5 триллиона евро компенсации за оккупацию в годы Второй мировой.
Читайте также
38%
-0.22 89.46
0.11
Нашли ошибку?