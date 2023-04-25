Столкнувшийся с птицей самолет Flу Dubаi приземлился в Дубае

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ЧП произошло во время вылета из аэропорта Катманду, однако экипаж принял решение лететь в пункт назначения.

Фото, видео: Reuters / SUBASTHEONE; 5-tv.ru

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Пять непростых часов полета пережили пассажиры «Боинга», который летел из Непала в Арабские эмираты. Во время вылета из аэропорта Катманду в двигатель попала птица и из него начали вырываться языки пламени.

Сбрасывать топливо из полных баков при таком огнедышащем монстре под крылом было равносильно самоубийству. Поэтому экипаж принял решение лететь в пункт назначения. И вот стало известно, что самолет благополучно приземлился.

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Столкнувшийся с птицей самолет Flу Dubаi приземлился в Дубае

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