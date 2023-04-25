В Астрахани сгорели два жилых дома, есть пострадавшие

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

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К приезду пожарных крыши и окна были объяты пламенем.

Два жилых дома, стоящих по соседству, сгорели в Астрахани. Здания очень старые. Внешние стены у них кирпичные, но внутри все деревянное. Поэтому огонь стремительно охватил помещения.

К приезду пожарных крыши и окна домов были объяты пламенем. Чтобы справиться с пожаром, потребовалось около часа. Пострадали два человека, их отвезли в больницу.

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