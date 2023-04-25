«Таких рембатов — единицы»: как российскую технику и оружие чинят в зоне СВО

Эфирная новость 34

Военкор «Известий» показал, как ремонтники восстанавливают технику в зоне СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Механики работают в три смены — днем и ночью. От их труда напрямую зависят жизни бойцов на передовой.

Важная часть любого успешного наступления — исправность вооружения и техники. Задачу быстро восстановить поврежденные боевые машины выполняют ремонтные батальоны.

Опытные инженеры работают днем и ночью. Ведь от их труда напрямую зависят жизни бойцов на передовой. В полевых цехах, где наладили даже производство своих собственных запчастей, побывал военкор «Известий» Роман Польшаков.

«Таких рембатов в зоне СВО — единицы. Здесь есть свой цех, где токари и фрезеровщики работают круглосуточно в три смены. Делают практически все расходники и запчасти», — показал военкор.

На ремонт бронетехники у механиков есть всего несколько дней. Ведь затем машины должны вернуться на передовую. В цехе по соседству восстанавливают стрелковое оружие — оно обычно страдает от осколков. 95% винтовок и пулеметов возвращают как новые. Смотрите подробности в репортаже.

Тема:
Спецоперация
25 апр
Эксклюзивный репортаж: военкор «Известий» побывал в самой горячей точке Артемовска
25 апр
Гнев русских пушек! Лучшее видео из зоны СВО за день
25 апр
ВС РФ начали использовать танки Т-14 «Армата» в зоне СВО
25 апр
В Екатеринбурге мужчина накинулся на ребенка из-за шапки с буквой Z
24 апр
Путин поддержал предложение выровнять денежное довольствие участникам СВО
24 апр
Киев лишился 40% боевых истребителей с начала спецоперации
24 апр
В США предложили ввести мораторий на помощь Украине
24 апр
Генерал-дождь: ВСУ пожаловались на погоду, якобы срывающую контрнаступление
24 апр
Защитники Донбасса уничтожили пункт дислокации грузинских наемников ВСУ в ДНР
24 апр
ФСБ задержала желающего воевать на стороне ВСУ россиянина
+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
81.27
-0.22 89.46
0.11
День выплат и наград! Китайский совет дня на вторник, 25 апреля

Последние новости

9:29
Регионам могут разрешить усыплять бездомных собак
9:17
Опасная черта: международная реакция на выступление Сергея Лаврова в ООН
9:08
«Не всем это дано»: Подольская порадовалась, что ее сын не хочет петь
8:57
«Таких рембатов — единицы»: как российскую технику и оружие чинят в зоне СВО
8:45
На Камчатке после схода лавины пропал человек
8:33
Меган Маркл ответила на слухи об отказе приехать на коронацию Карла III из-за расизма

Сейчас читают

Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ
Корень зла и счастья: как составить генеалогическое древо и обрести силу рода

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео