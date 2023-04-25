«Таких рембатов — единицы»: как российскую технику и оружие чинят в зоне СВО
Военкор «Известий» показал, как ремонтники восстанавливают технику в зоне СВО
Фото, видео: 5-tv.ru
Механики работают в три смены — днем и ночью. От их труда напрямую зависят жизни бойцов на передовой.
Важная часть любого успешного наступления — исправность вооружения и техники. Задачу быстро восстановить поврежденные боевые машины выполняют ремонтные батальоны.
Опытные инженеры работают днем и ночью. Ведь от их труда напрямую зависят жизни бойцов на передовой. В полевых цехах, где наладили даже производство своих собственных запчастей, побывал военкор «Известий» Роман Польшаков.
«Таких рембатов в зоне СВО — единицы. Здесь есть свой цех, где токари и фрезеровщики работают круглосуточно в три смены. Делают практически все расходники и запчасти», — показал военкор.
На ремонт бронетехники у механиков есть всего несколько дней. Ведь затем машины должны вернуться на передовую. В цехе по соседству восстанавливают стрелковое оружие — оно обычно страдает от осколков. 95% винтовок и пулеметов возвращают как новые. Смотрите подробности в репортаже.
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