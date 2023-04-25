Крупный пожар вспыхнул в ТЦ Индонезии, 37 человек оказались в больнице
Люди оказались в огненной ловушке, из которой, казалось, невозможно выбраться.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Dasril Roszandi; 5-tv.ru
Торговый центр загорелся в Индонезии. В результате 37 человек находятся в больнице в тяжелом состоянии. О других пострадавших пока неизвестно, людей еще ищут.
Огонь быстро распространился по зданию, загнав посетителей в ловушку. По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания на одном из аттракционов.
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