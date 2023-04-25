Перспективный блок: присоединиться к БРИКС захотели еще 19 стран
Присоединиться к БРИКС захотели еще 19 стран
Фото, видео: www.globallookpress.com / Rafael Henrique; 5-tv.ru
Расширение экономического объединения будет обсуждаться на предстоящем саммите.
Девятнадцать стран заинтересованы во вступлении в БРИКС. Представитель Южной Африки сообщил, что на предстоящем саммите экономического объединения будут обсуждать расширение блока.
Полный список стран не раскрывается, но известно, что Саудовская Аравия и Иран официально обратились с просьбой о присоединении.
Сейчас в БРИКС входят крупнейшие и быстро развивающиеся страны: Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Экономический рост государств опирается на разнообразие природных ресурсов и высокую численность населения, которая только продолжает расти.
По данным ООН, Индия станет самой густонаселенной страной в мире к началу мая. А есть вероятность, что число граждан уже превысило 1,5 миллиарда человек, обогнав КНР.
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