Блокиратор или замок: как защитить свой автомобиль от угонщиков?

Одним из самых эффективных средств считают скрытую систему охраны. Но почему?

Бойцы Росгвардии предотвратили угон машины в Москве. Сработала скрытая система охраны. Спустя считаные минуты после того, как преступники попытались взломать автомобиль, на месте появилась оперативная группа. И это идеальный пример того, как можно противостоять угонщикам, хотя очень многое зависит и от их профессионализма.

Корреспондент «Известий» Александр Шпак встретился с человеком, который раньше сам угонял машины, а теперь является одним из главных специалистов по их защите.