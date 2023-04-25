Блокиратор или замок: как защитить свой автомобиль от угонщиков?

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Угонщик автомобилей рассказал, как обходил блокираторы и замки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Одним из самых эффективных средств считают скрытую систему охраны. Но почему?

Бойцы Росгвардии предотвратили угон машины в Москве. Сработала скрытая система охраны. Спустя считаные минуты после того, как преступники попытались взломать автомобиль, на месте появилась оперативная группа. И это идеальный пример того, как можно противостоять угонщикам, хотя очень многое зависит и от их профессионализма.

Корреспондент «Известий» Александр Шпак встретился с человеком, который раньше сам угонял машины, а теперь является одним из главных специалистов по их защите.

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