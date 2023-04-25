Жительница Башкирии напала с ножом на свою спящую дочь, пытаясь убить

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 63

В ситуацию успел вмешаться муж неадекватной матери. Что теперь грозит подозреваемой?

Жительница Башкирии напала с ножом на свою спящую дочь, пытаясь убить

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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В Башкортостане мать напала с ножом на свою 12-летнюю дочь, пока та спала. Женщина успела нанести удар ребенку в шею, сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

По данным ведомства, инциндент произошел в Хайбуллинском районе. Девочка от боли резко проснулась и дала отпор неадекватной матери. Тем временем в ситуацию вмешался муж напавшей, ему удалось отнять у нее холодное оружие и оказать первую помощь ребенку.

Против 53-летней женщины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Позднее подозреваемая была помещена в лечебное учреждение специализированного типа. Следователи также изучили место преступления и назначали ряд экспертиз.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мать, убившая младенца в московском электропоезде, созналась в содеянном.

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