Жительница Башкирии напала с ножом на свою спящую дочь, пытаясь убить

В Башкортостане мать напала с ножом на свою 12-летнюю дочь, пока та спала. Женщина успела нанести удар ребенку в шею, сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

По данным ведомства, инциндент произошел в Хайбуллинском районе. Девочка от боли резко проснулась и дала отпор неадекватной матери. Тем временем в ситуацию вмешался муж напавшей, ему удалось отнять у нее холодное оружие и оказать первую помощь ребенку.

Против 53-летней женщины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Позднее подозреваемая была помещена в лечебное учреждение специализированного типа. Следователи также изучили место преступления и назначали ряд экспертиз.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мать, убившая младенца в московском электропоезде, созналась в содеянном.