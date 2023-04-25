В Петербурге раскрыли скульптуры Летнего сада после зимы — видео
Сейчас сад все еще закрыт на просушку, но 1 мая уже будет встречать гостей.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
Скульптуры Летнего сада раздели к началу туристического сезона в Петербурге. С мраморных статуй сняли все защитные покровы и короба, в которых они зимовали. Также покрасили знаменитую ограду и скамейки, почистили газоны и дорожки, готовят к запуску фонтаны. Подрезали и деревья — и это масштабная работа, ведь посадки растянуты на 6,5 километров. Пока сад закрыт на просушку, но 1 мая будет встречать гостей.
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