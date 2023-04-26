Боевикам зенитки не нужны! Лучшее видео из зоны СВО за день

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 55

ВСУ замаскировали свои орудия в лесу, однако это не спасло из от расчетов самоходок «Гиацинт-С».

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Военнослужащие ВС РФ каждый день наносят чувствительные удары по ВСУ в рамках спецоперации по защите Донбасса. Противника теснят бойцы всех видов войск. 5-tv.ru собрал лучшие кадры боевой работы российских военных за день в одном видео.

Так, в Минобороны РФ опубликовали кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С». В ролике они уничтожают замаскированные в лесу зенитки ВСУ на одном из направлений в зоне спецоперации. Уточняется, что стрельба велась осколочно-фугасными снарядами на дистанции около 15 километров.

Также в российском оборонном ведомстве показали видео с подготовкой мобильных подразделений, созданных для огневой поддержки десантников ВДВ. Их задача — помочь наступающим подразделением при штурме и на наиболее опасных участках боя.

В рамках тренировки на полигоне расчеты выезжали на огневые рубежи на автомобилях «УАЗ-Патриот Пикап», в кузовах которых были установлены автоматические гранатометы АГС-17 «Пламя» и крупнокалиберные пулеметы «Корд». Из них они вели огонь по мишеням, после чего стремительно меняли позиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие задачи стоят перед новыми танками «Армата», отправленными в зону СВО.

Тема:
Спецоперация
25 апр
«Наш припасенный козырь»: названы задачи новых танков «Армата» в зоне СВО
25 апр
Разнесли все: эксклюзивные кадры последствий обстрела ВСУ города Токмак
25 апр
Защитники Донбасса пресекли деятельность диверсантов в зоне спецоперации
25 апр
Российские войска помешали ВСУ перебросить резервы в Артемовск
25 апр
Что делают боевики ВСУ с разбитыми боевыми машинами в зоне СВО?
25 апр
Оборонная сфера США и ЕС столкнулась с кадровым голодом из-за аппетитов ВСУ
25 апр
Обучению не поддаются: как Запад готовит украинских военных к контрнаступлению
25 апр
Спорная стратегия: почему Вашингтон опасается неудач ВСУ?
25 апр
«Растущее давление»: как Киев может лишиться поддержки Запада?
25 апр
Марочко: ВСУ скопили силы для наступления на краснолиманском направлении
+10° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.55
0.28 90.03
0.57
Скорость может погубить: китайский совет дня на среду, 26 апреля

Последние новости

7:08
Знаменитые тоже плачут: сексолог назвал главные проблемы звездных клиентов
6:57
Граждане США, КНР и СНГ заинтересовались российскими «золотыми визами»
6:46
Два в одном: ставшая PR-директором Волочковой домработница продолжит у нее убираться
6:35
Таксист устроил искрометный дрифт на МКАД и влетел в отбойник — видео ДТП
6:23
Нет бутербродам и выпечке: какие продукты подходят для идеального завтрака?
6:14
Полунин трогательно поздравил жену с днем рождения: «Чуть-чуть обманули время»

Сейчас читают

Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров
Чурикова резко ответила на обвинения в психологическом насилии на «Фабрике звезд»
Московский таксист спас пенсионерку от мошенников и вернул ей полмиллиона рублей
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео