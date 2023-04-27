Напоролись! Боевиков ВСУ отбросили к Северску после провала атаки под Кременной

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У города в ЛНР не стихают артиллерийские дуэли. Все попытки прорыва заканчиваются для националистов провалом.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

В районе Кременной в ЛНР не стихают артиллерийские дуэли. Украинские формирования пытаются атаковать наши позиции. В ответ укрепрайоны ВСУ накрывают плотным огнем, отодвигая противника все дальше. Военкор «Известий» Дмитрий Зименкин отправился на передовую по дороге, которая простреливается со всех сторон.

Ночью под Кременной ВСУ то «зажигали люстру», подсвечивая наши позиции, то осыпали реактивными залпами утром. Едем к нашим позициям, но дорога обстреливается украинскими управляемыми ракетами. Полагаясь на защитную насыпь и удачу, стремимся проехать эту дорогу как можно скорее.

«Произошла вспышка на преобладающей высоте. Мы набрали скорость, зашли в поворот, и разрыв был позади машины. То есть мы ушли от удара ПТУР», — рассказал военнослужащий с позывным «Аскольд».

Прибыв на позиции, вынуждены пить чай в блиндаже, пока не закончится артдуэль. А вот батальон «Аскольда» прикрывает возвращение из разведки двух своих ребят.

Противнику под Кременной не только не дают никаких шансов для прорыва, но его постепенно отодвигают ближе к Северску.

Тема:
Спецоперация
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