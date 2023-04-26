Пилотов разбившегося МиГ-31 нашли живыми в Мурманской области

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 71

Предварительно, причиной крушения самолета могла стать неисправность.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Пилотов разбившегося военного самолета МиГ-31 нашли живыми в Мурманской области. По данным 5-tv.ru, люди, предварительно, не получили серьезных травм. В настоящий момент их эвакуируют.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, пилоты упали неподалеку от садоводства Березка.

Предварительно, причиной крушения самолета могла стать неисправность. Детали ЧП уточняются. Данных о других пострадавших не поступали.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры момента падения МиГ-31.

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