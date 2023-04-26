В МИД РФ отреагировали на телефонные переговоры Си Цзиньпина и Зеленского

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Пекин продемонстрировал готовность прикладывать усилия для налаживания переговорного процесса.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Китай выступил за охлаждение ситуации вокруг Украины, а не нагнетание напряженности. После телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским Пекин заявил, что направит своего представителя на Украину и в другие страны для консультаций по урегулированию военного конфликта. Китайскую делегацию возглавит бывший посол страны в России.

На эту новость отреагировали в МИД России, отметив готовность Пекина прилагать усилия для налаживания переговорного процесса. Вместе с тем в ведомстве напомнили, что проблема заключается не в недостатке хороших планов, а в том что украинские власти и их западные кураторы уже не раз демонстрировали свои возможности по заматыванию мирных инициатив.

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