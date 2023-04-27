Танкисты рассказали, как заставляют с позором бежать ВСУ и «разбирают» укрепрайоны

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Ожесточенные бои в ДНР не прекращались, однако все ожидают анонсированного наступления националистов. Впрочем, оно все время откладывается.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

В Донецкой республике не прекращаются ожесточенные бои. Подразделениям противника противостоят российские танкисты. Точными ударами они уничтожают укрепрайоны и технику боевиков.

Координаты для стрельбы передают расчеты беспилотников. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев встретился с экипажем боевой машины.

Командир танка Александр и корректировщик Илья работают на расстоянии нескольких километров, но слышат и понимают друг друга вполне отчетливо.

На север от Донецка почти сплошь — территория ожесточенных боев. Танки и артиллерия — решающая сила в этом противостоянии. И когда надо продвинуться вперед, снарядов не жалеют.

«Мы их сейчас выбиваем, по чуть-чуть стреляем! Противник убегает. Если попадаем, он, конечно, сбегает с позиций, своих раненых, 200-х оставляет и убегает», — рассказал офицер 1-го армейского корпуса Илья.

За погромом на позициях врагов наблюдают с квадрокоптера. Украинских солдат почти не видно, они спрятались в укрытии. Но танк методично, как здесь говорят, «разбирает» его. Очень часто такая работа начинается после обстрела с украинской стороны.

«Их техника начинает работать. То есть такой же танк начинает работать. Пытаемся его поймать, работаем по нему. Потому что он работает по нашей пехоте», — объяснил командир танка Саша с позывным «Стрелок».

Саша и Петруха — командир и механик-водитель — знакомят нас со своей машиной. Она, оказывается, трофейная. Т-64 отобрали у ВСУ в марте прошлого года. Еще остался незакрашенным пиксельный камуфляж по бортам. Петруха танк хвалит. Говорит, что в нем повсюду надписи на понятном ему русском языке и есть система паркования. Свой первый бой мехвод принял в Запорожье.

«Я пошел добровольцем… Дома надоело сидеть мне. Что-то вот дернуло меня, и я пошел. На танке веселее, чем на заводе!» — рассказал военнослужащий.

Сейчас танкисты больше работают с закрытых позиций, когда бронетехнику невозможно достать выстрелом из гранатомета. И ждут развития событий на фронте. Киевские власти анонсировали наступление, на которое их толкают западные страны. Оно, впрочем, постоянно откладывается. То ли из-за нехватки вооружений, то ли по климатическим причинам.

Сейчас под Донецком наступила весна. Но еще не такая, когда все дороги подсохли. А такая, когда еще только расцвели одуванчики. Вот когда этот цветок покроется пухом, дороги высохнут, грунт устоится — здесь начнется самое интересное.

Тема:
Спецоперация
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