На низком старте: почему АЭС «Аккую» так важна для Турции

Эфирная новость 44

Первую в стране атомную электростанцию строит госкорпорация «Росатом». Почему жители республики с нетерпением ждут ее запуск?

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

В Турции ждут запуска первой в стране атомной электростанции. Речь идет об объекте «Аккую», который с нуля в республике строит госкорпорация «Росатом».

Сегодня на первый энергоблок доставят ядерное топливо, после чего станция официально обретет атомный статус. О том, какие изменения принесет новый энергетический объект в жизнь республики, расскажет корреспондент «Известий» Николай Иванов. Смотрите подробности в репортаже.

Владелец банановой плантации Один Оздемир говорит, что атомная станция под боком — это бесперебойное электричество по стабильной цене. Для теплиц с системой автоматического полива — это суперважно. Бананов хватит на всех.

Всего «Аккую» обеспечит электричеством 15 миллионов человек. Для сравнения — это мегаполис уровня Стамбула. Выгода — колоссальная. Уже подсчитано: если бы станцию построили на десять лет раньше, Турция могла бы сэкономить 14 миллиардов долларов.

В проект вовлечено около 100 турецких компаний. На глазах вырастают целые города. Такого бума здесь не было никогда. Сейчас на «Аккую» — 30 тысяч рабочих и специалистов по атомной энергетике. Для них делают дороги, строят дома, кафе, отели.

+7° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.63
0.08 90.14
0.11
Семь раз отмерь, один раз отрежь! Китайский совет дня на четверг, 27 апре...

Последние новости

10:42
Накануне ареста Елена Блиновская выступала спикером на бизнес-форуме
10:41
«Драмы не будет»: невестка Валерии высказалась о разводе с мужем Шульгиным
10:27
Пушилин оценил готовность Украины к переговорам с РФ
10:26
Microsoft отложила выпуск умных очков для военных — их тошнило
10:21
Осталось полгода: Зеленскому отвели срок для «достижения успеха»
10:16
Онкология в подарок: в России потребовали запретить продажи западной детской присыпки

Сейчас читают

Марочко раскрыл, сколько техники уничтожено на трех ключевых направлениях СВО
Cкоты загадили все: любовница в шоке от превратившейся в помойку могилы Осина
Социальный клей или сыворотка правды: почему друзья всегда склоняют выпить на праздники
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео