Гаджет с дополненной реальностью должен был заменить сразу несколько устройств. Однако его срочно направили на доработку.

Выпуск армейских очков от компании Microsoft отложен на два года. Гаджет с дополненной реальностью должен был заменить сразу несколько устройств: это и прибор ночного видения, и рация, и дисплей с обозначением цели.

Но на предварительных испытаниях военные стали жаловаться на тошноту, головокружение и боль в глазах. Приспособление срочно отправили на доработку, а полтора миллиарда долларов оказались потрачены практически впустую.