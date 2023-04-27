Microsoft отложила выпуск умных очков для военных — их тошнило
Microsoft отложила выпуск умных очков для армии США из-за жалоб на тошноту
Фото, видео: www.globallookpress.com / Joan Cros; 5-tv.ru
Гаджет с дополненной реальностью должен был заменить сразу несколько устройств. Однако его срочно направили на доработку.
Выпуск армейских очков от компании Microsoft отложен на два года. Гаджет с дополненной реальностью должен был заменить сразу несколько устройств: это и прибор ночного видения, и рация, и дисплей с обозначением цели.
Но на предварительных испытаниях военные стали жаловаться на тошноту, головокружение и боль в глазах. Приспособление срочно отправили на доработку, а полтора миллиарда долларов оказались потрачены практически впустую.
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