Генерал Росгвардии Золотов совершил рабочую поездку в Астраханскую область
Глава ведомства поздравил региональных руководителей с открытием нового административного здания.
Фото: Афонина Елена / ТАСС
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и главнокомандующий Росгвардией Виктор Золотов совершил рабочую поездку в Астраханскую область. В рамках визита деятель принял участие в мероприятиях, приуроченных вводу в эксплуатацию нового административного здания Управления Росгвардии по Астраханской области, сообщили в пресс-службе федерального органа.
Золотов в сопровождении губернатора региона Игоря Бабушкина, начальника управления Росгвардии по Астраханской области Андрея Кука и руководителей других местных структур разрезали красную ленточку на здании и пообщались с личным составов регионального органа ведомства. Глава Росгвардии поздравил присутствующих с открытием новых рабочих помещений и осмотрел объекты комплекса, в том числе, кабинеты.
Директор ведомства подчеркнул, что на общую силу страны во многом влияет состояние субъектов. По его словам, сегодня перспективная в аграрном и промышленном плане Астраханская область вносит огромный вклад в экономическое и оборонное развитие РФ.
«Важнейшим условием эффективной реализации программ экономического развития является соразмерное укрепление региональных сил правопорядка и безопасности, повышение их функциональных возможностей и боевой готовности», — сообщил глава ведомства.
Золотов добавил, что одной из главных задач региона остается борьба с браконьерством и незаконной добычей ресурсов. Он считает, что открытое здание астраханского Управления позволит решить имеющиеся проблемы, а также повысить уровень обслуживания населения государственными инстанциями.
Ученики мероприятия также осмотрели новое офисное помещение подразделения национальной гвардии, где используются самые передовые технологии в вопросам оборота оружия. Также, отметил Золотов, Росгвардия реализует комплекс мер по модернизации и обновлению ведомственного автопарка. Он заявил о передаче областному управлению 11 служебных автомобилей.
В завершение рабочей поездки Золотов поблагодарил региональные власти за активное участие в решении вопросов материально-технического обеспечения войск и поддержку в осуществлении идей ведомства. С момента начала работы Управления ведомства в Астраханской области из незаконного оборота было изъято порядка девяти тонн рыбы редких видов и более 30 килограммов лососевой икры и семь тысяч метров сетей и незаконных орудий лова.
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