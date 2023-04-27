Военкор показал, как минометчики разбивают укрепления ВСУ в районе Спорного

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Отступление украинских боевиков из поселка откроет российским силам дорогу на Северск.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

ВСУ не дождутся подкрепления. Высокоточный удар нашей армии не позволил подразделениям морской пехоты противника отправиться в районы боевых действий.

Как сообщили в Минобороны, сегодня ночью оружием большой дальности морского базирования уничтожены пункты дислокации резервных частей.

Также, наши штурмовые отряды взяли еще четыре квартала на западе Артемовска. Тем временем наши десантники прикрывают северные и южные окраины города.

Громят врага наши бойцы и у поселка Спорное — это стратегически важный узел между Артемовском и Северском. Военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин отправился на передовую по бездорожью. Он еще раз убедился, что наши танки грязи не боятся. Смотрите подробности в репортаже.

Тема:
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