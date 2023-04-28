Военная смекалка: артиллеристы нашли изящный способ защиты от гранат с дронов ВСУ

Позиции боевиков, которые ежедневно обстреливают мирные города Донбасса, уничтожает российская артиллерия. Расчеты самоходных гаубиц «Гиацинт» ведут прицельную стрельбу по укрепрайонам ВСУ. Точность ударов помогают корректировать операторы беспилотников.

Как артиллеристы справляются со своей задачей в условиях активного сопротивления противника, увидел корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Беспородные псы Гром и Шторм пытаются выпросить еды у артиллеристов, но вместо угощения получают легкий испуг. Расчет гаубицы «Гиацинт» поражает цели. А на уход за животными, по словам военных, нет ни времени, ни разрешения начальства. Хотя псам иногда и дают укрыться от обстрела в блиндаже.

«Это не наши собаки, просто подбегают, бегают!» — объяснили военные.

Вся жизнь расчета наполнена почти ежечасной стрельбой, маскировкой орудия, переездами с места на место и обслуживанием техники. Что-то приходится чинить или даже доделывать своими руками. На фронте в невиданных количествах появились боевые беспилотники, а на крыше «КАМАЗа», в котором живут военные — сетка от них.

«Сталкивались с такой опасностью. А вот эта защита довольно эффективно работает против мелких вогов», — поделился заряжающий расчета гаубицы «Гиацинт» с позывным «Батя».

Расчет на то, что гранаты, которые летят сверху, взорвутся от соприкосновения с сеткой, пока оправдывает себя. А вот от «Гиацинта», которой возит за собой этот грузовик, похожей защитой не прикрыться.

Вот дали — например, цель идет или стоит и стреляет. Мы сразу отдаем команду «пять беглым». Но пять беглым они же не будут в точку бить. Вот в танк попали, там рядом и миномет был. Его уничтожили», — сообщил командир расчета с позывным «Ясень».

Куда стреляет «Гиацинт» — хорошо видно с дрона. В этот раз огонь вели по блиндажу, в котором укрылись вражеские солдаты. Мощными разрывами им не давали ни на секунду выйти наружу.

Кстати, на их позициях тоже обнаружился незваный хвостатый гость. Кот, которого спасаться в блиндаж не взяли. Ему пришлось убегать от огня под приглядом российского беспилотника.